رئيسة وزراء النرويج: نتعهد بدعم الشعب السورى بـ10 مليارات دولار

قالت رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبيرغ أن بلدها تتعهد بمنح 10 مليارات دولار خلال الـ3 سنوات القادمة لدعم الشعب السورى وأن 50% من هذه النسبة للتعليم وحماية الأطفال.

وأضافت رئيسة وزراء النرويج خلال مؤتمر دولى بلندن للمانحيين من أجل سوريا اليوم الخميس، أنه حان الوقت لمضاعفة الجهود من أجل سوريا، ولابد من الاستثمار فى الناس والاهتمام بتعليم الأطفال السوريين، وجيران سوريا استضافوا اللاجئين ولابد من دعم هذه الدول.

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