حارس ريال مدريد: نتفهم زيدان بمجرد النظر إليه

(إفي): يرى الحارس كيكو كاسيا أن التغيير الذي طرأ على أداء فريقه ريال مدريد منذ تولي زين الدين زيدان مهمة تدريبه، مبعثه أن النجم الفرنسي "شخص بسيط.. يقول الأمور بوضوح"، فضلا عن أن "نظرة واحدة إليه تكفي لفهم ما يريد".

ويقول عن زيدان إنه "شخصية تجذب الكثير من الإعجاب لأنه كلاعب كان نجما، واحدا من بين الأفضل، وبعد ذلك هناك طبيعته مع الفريق".

كما تطرق للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام روما في دور الستة عشر من دوري الأبطال "نترقب البطولة بصبر نافد بعد شهرين من التوقف. نعرف أنها ستكون مواجهة جذابة فالإيطاليون خطرون للغاية في أي أدوار إقصائية. لقد دعموا صفوفهم جيدا في فترة الانتقالات الشتوية، وسيكون الأمر صعبا لكننا نثق كثيرا في مستوانا وسنقدم كل ما لدينا".

ويضيف "حلم ريال مدريد الأكبر هو الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها ودائما هناك فرصة للفوز، لكن الحقيقة أن اللقب الحادي عشر (أوروبيا) سيكون أمرا رائعا".