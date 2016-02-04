"الداخلية": فريق أمنى على أعلى مستوى يحقق فى حادث مقتل الشاب الإيطالى

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن تحقق فى واقعة العثور على جثة الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، المختفى منذ 25 يناير الماضى، على طريق " مصر - إسكندرية الصحراوى"، من خلال فريق أمنى على أعلى مستوى.

وأوضح المصدر، أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات عقب انتهائها وإخطار الجانب الإيطالى بها، مؤكدا أنه لا يمكن الجزم حالياً بأسباب الحادث لحين انتهاء عمليات التشريح ووصول التقارير الطبية وتحريات أجهزة الأمن.

- روما تطالب مصر بفتح تحقيق مشترك فى مقتل الشاب الإيطالى

>

- نيابة الجيزة: آثار تعذيب على جثة الشاب الإيطالى وترجح وجود شبهة جنائية

>

- وصول جثة الشاب الإيطالى مشرحة زينهم لمعرفة أسباب وفاته

>

- نيابة جنوب الجيزة تأمر بتشريح جثة الشاب الإيطالى.. وتطلب تحريات الأمن

>

- العثور على جثة الإيطالى المختفى منذ 25 يناير الماضى بـ"إسكندرية الصحراوى"

>