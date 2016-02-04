اعتماد 731 ألف جنيه لدعم الأندية ومراكز الشباب بالوادى الجديد

صرح يحيى دياب مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، بأنه تم اعتماد مبلغ 731 ألف جنيه دعما من الوزارة للأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، مؤكدا على وصول 147 ألف جنيه دعما لمراكز الشباب المشاركة فى دورى كرة القدم، بالإضافة إلى مبلغ 215 ألف جنيه كدفعة ثانية لعدد 9 أندية بالمحافظة .

وأضاف دياب أنه تم وصول المبالغ النقدية للفرق المشاركة بدورى مراكز الشباب بقيمة 209 آلاف جنيه توزع لكل مركز بناء على النقاط المحققة فى السبعة أسابيع الأولى من الدورى، كما تمت الموافقة على منح إعانات بقيمة 160 ألف جنيه لـ28 مركز شباب على مستوى المحافظة.