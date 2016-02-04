محافظ الغربية يتفقد عددا من المشروعات بقطور ويرافقه نواب الدائرة

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، يرافقه اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، وخالد مصباح وحمادة القسط وفؤاد حسب الله أعضاء مجلس النواب عن دائرة قطور وبسيون، الأعمال الجارية لإنشاء محطة المياه المقامة بقرية محلة مسير مركز قطور، على مساحة 10 أفدنة بتكلفة قدرها 80 مليون جنيه، والتى تم تنفيذ منها نسبة 43% حتى الآن، وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى موعد غايته 31/12 من العام الحالى، وتخدم المحطة مدينة قطور وغرب المحلة.

وقام بتفقد المحافظ يرافقه النواب الثلاثة الوحدة المحلية بقرية بلتاج، ومدرسة الشهيد أحمد أبو رية الابتدائية والتى تم عمل التجديدات والتوسعات اللازمة بها، بتكلفة قدرها 3.5 مليون جنيه، وذلك لتقليل كثافة الطلاب داخل الفصول.

كما تفقد المحافظ مستشفى قطور المركزى، للاطمئنان على حسن أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والنظافة العامة بجميع أقسام المستشفى والمطبخ ومتابعة العمل بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية الريانية، ومركز شباب قطور وتفقد أرض المعهد الدينى الابتدائى بشارع المدارس بقطور.



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