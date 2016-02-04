بالصور.. الأقصر تختتم فعاليات مهرجان الأنشطة الصيفية لمراكز الشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور مدحت السيد، وكيل الوزراة، اليوم، الخميس، وتحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ومحمد سيد بدر محافظ الأقصر، حفل ختام الأنشطة الصيفية لعام 2105، يأتى هذا فى وحرصاً من مديرية الشباب والرياضة على تحفيز الشباب على المشاركة الفعالة فى أنشطة مراكز الشباب فى الألعاب والأنشطة.

وقد أقيمت فعاليات المهرجان بطابور للفرق المشاركة، ثم عرض رياضى لفرق العروض الرياضية، وعرض مهارات كشفية ثم افتتاح معارض الفن التشكيلى، والمعرض البيئى والمعرض العلمى للمبتكرين علمياً، كما أقيمت عروض الموهوبين فى الفن التعبيرى والموسيقى والكورال والمسرح، ثم قام قائد الشباب الدكتور مدحت السيد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بتوزيع الجوائز والهدايا على المتفوقين، وكذلك الدروع للسادة الحضور على ملاعب نادى الأقصر الرياضى.

حضر الحفل كل من الدكتور سيد المنصور مديرعام مديرية الشباب والرياضة السابق بالشرقية، وجيهان عبده مدير إدارة الخدمات بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والقيادات الشبابية بالمديرية، الذى يأتى حرصاً من مديرية الشباب والرياضة على تحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة فى أنشطة مراكز الشباب فى الألعاب والأنشطة التاليه الفرق الكشفية والإرشادية ( أشبال – كشافة – زهرات – مرشدات)، أندية الموهوبين (مسرح – كورال – فن تعبيرى – فن تشكيلى)، فرق الهوايات الرياضية (خماسى قدم – كرة يد – كره طائرة – كرة سلة – تنس طاولة – العاب قوى) ,نادى القرن – جماعه البيئة – المنتدى الثقافى – العروض الرياضية – المبتكرين علمياً، وتم فى الاحتفال عرض داتا مفصلة عن المهرجان وفاصل غنائى من الأغانى الوطنية وبعض القصائد الشعرية.

>



>