مباحث الآداب.. زوجة عنتيل الزقازيق قدمت 10 مقاطع فيديو لزوجها مع 7 سيدات

كشفت تحريات مباحث الآداب بمديرية أمن الشرقية، صحة واقعة البلاغ المقدم من زوجة تتهم فيها زوجها مدرس اللغة الإنجليزية، بممارسة الرذيلة داخل شقتها مع سيدات ساقطات.

وتوصلت التحريات التى قادها المقدم أحمد عبد العزيز رئيس مباحث الآداب، والرائد حسام الشحات وكيل المباحث، عن وجود 10 مقاطع فيديو لسبعة سيدات داخل الأسطوانة التى قدمتها، الزوجة مع بلاغها لمباحث قسم ثانى الزقازيق.

وتبين من التحقيقات، أن الزوجة لم تنسخ كافة المقاطع المدونة على جهاز الحاسب الآلى الخاص بزوجها، بل نسخت ما حصلت عليه، وكانت نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سعيد رئيس النيابة حجزت المدرس أمس، الأربعاء، لحين ورود تحريات مباحث الآداب، بعد أن نفى ارتكابه لتلك الأعمال.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغاً من الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق بضبط " م . ا . م " 33 سنة مدرس، ومقيم دائرة القسم .

وكشفت التحقيقات التى بأشرها الرائد عصام عتيق، قيام زوجة المدرس "ش.م" 29 سنة مبرمجة حاسب ألى بتقديم بلاغ يحمل رقم 1453 لسنة 2016 جنح قسم ثان، تتهم زوجها فيه بالتعدى عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية من أجل إشباع رغبته واستقطاب العديد من السيدات داخل مسكن الزوجية.

وقالت الزوجة فى بلاغها، إنها فور علمها بممارسة زوجها الرذيلة مع السيدات داخل مسكنها قامت بالبحث داخل الشقة، حتى عثرت على أسطوانة سى دى، ظهر من خلالها زوجها مع عدد من السيدات فى أوضاع مخلة للآداب، واحتفظت بالأسطوانة، وعندما واجهت زوجها بيها، قام بالتعدى عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية.

وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، التى أفادت بإنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه وأمرت النيابة بحجز المتهم على ذمة تحريات المباحث.

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