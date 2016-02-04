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وزير القوى العاملة من الدقهلية: سنعيد قانون الخدمة المدنية للنواب بعد تعديله

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وزير القوى العاملة من الدقهلية: سنعيد قانون الخدمة المدنية للنواب بعد تعديله وزير القوى العاملة من الدقهلية: سنعيد قانون الخدمة المدنية للنواب بعد تعديله
أكد المستشار جمال سرور وزير القوى العاملة، أن ستعيد تقديم قانون الخدمة المدنية مرة أخرى لمجلس الشعب عقب تعديله قريبا، وأن هناك لجنة من مجلس الوزراء تقوم حاليا بدراسة التعديلات على القانون.

وأضاف سرور، خلال زيارتها لمحافظة الدقهلية، أن سن المعاش للعاملين بالحكومة لن يزيد عن 60 عاما،
>وأن الحكومة تسعى إلى خفض معدلات الاصابات الثانوية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، أن هناك مشروعا جديدا للسلامة والصحة المهنية، لأن الوزارة هى المنوطة بحماية العمال.

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مصر 365

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