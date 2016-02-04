كيري ولافروف يتفقا على ضرورة مناقشة وقف إطلاق النار في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن نظيره الروسي سيرجي لافروف، وافق خلال محادثة هاتفية بينهما، اليوم الخميس،على ضرورة مناقشة سبل تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا.

وفي كلمة في مستهل مؤتمر للمانحين لسوريا في لندن، قال كيري إنه تحدث مع لافروف الذي اتفق أيضًا على ضرورة إيجاد سبيل لإيصال المساعدات الإنسانية للطرفين.

وقال للصحفيين “تحدثت هذا الصباح مع وزير الخارجية لافروف، تناقشنا واتفق على أننا بحاجة لمناقشة كيفية تنفيذ وقف إطلاق نار وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية للطرفين”.

وأضاف أن روسيا عليها مسؤولية الوفاء بتعهدها للأمم المتحدة، بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات على المدنيين السوريين.