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لجنة خماسية من كلية هندسة سوهاج لإعداد تقرير عن سبب انهيار كوبري الجامعة الجديد

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لجنة خماسية من كلية هندسة سوهاج لإعداد تقرير عن سبب انهيار كوبري الجامعة الجديد لجنة خماسية من كلية هندسة سوهاج لإعداد تقرير عن سبب انهيار كوبري الجامعة الجديد

أكد الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تشكيل لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة بالجامعة لإعداد تقرير مفصل عن أسباب انهيار 70 متر من مطلع كوبرى الجامعة الجديد.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة سوهاج الجديدة هي المتضرر الأول مما حدث، بسبب إغلاق الطريق، حيث يوجد ما يقرب من 10 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، يؤدون أعمالهم بالمقر الجديد ويستخدمون هذا الطريق، ومن الصعب إيقاف العملية التعليمية لمدة تيرم كامل بالجامعة الجديدة إذا لم يتم الانتهاء من إصلاح الكوبرى قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

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