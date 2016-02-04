أهالى البدرشين يطاردون عاطلين لمحاولتهما سرقة "توك توك" من قائده بالإكراه

طارد عدد من أهالى منطقة البدرشين، عاطلين لمحاولتهما سرقة توك توك من قائده بالإكراه، وتمكنوا من ضبطهما وتسليمهما إلى رجال الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا من الأهالى بضبط عاطلين لمحاولتهما سرقة توك توك من قائده بالإكراه .

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استوقفا سائق التوك توك وطلبا منه توصيلهما، ثم هدداه بسلاح أبيض وحاولا الإستيلاء منه على التوك توك، إلا أنه انطلق مسرعاً "بالتوك توك" ما أدى لانقلابه وحدوث إصابته، وتمكن الأهالى من مطاردتهما وضبطهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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