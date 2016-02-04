كيري: روسيا تسعى إلى حل عسكري وليس سياسي في سوريا

قال وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، أمس، إن الهجمات المستمرة لقوات الحكومة السورية بدعم من ضربات جوية روسية ضد مناطق تسيطرعليها قوات المعارضة، تشير إلى نيتها السعي إلى حل عسكري وليس حلا سياسيا للصراع في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية، في بيان إن كيري دعا الحكومة السورية وداعميها إلى التوقف عن قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وخصوصًا في حلب وإنهاء حصارها للمدنيين طبقا لقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

وقال كيري “كان يجب عليهم بالفعل الوفاء بالالتزامات الحالية وإستعادة ثقة المجتمع الدولي في نواياهم لدعم حل سلمي للأزمة السورية” مضيفًا أن الولايات المتحدة تتطلع إلي إستئناف محادثات السلام في وقت لاحق هذا الشهر.