صور| سحب 10 قطع أراضي مخصصة لمشروعات بأسوان لعدم جدية أصحابها

قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعلاقي، في اجتماعه برئاسة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان الخميس، على سحب الأراضى وإلغاء التخصيصات لـ 10 مشروعات لعدم الإلتزام في معدلات التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع لها، علي الرغم من منح هذه المشروعات أكثر من مهلة زمنية دون جدوى.

كما وافق المجلس، على توجيه إنذارات وإعطاء مهلة 3 شهور لـ 24 مشروع لتوفيق أوضاعهم مع فرض الغرامات المالية المقررة علي 9 مشروعات منهم نظراً للتأخير في التنفيذ ، بالإضافة إلي إعطاء مهلة لمشروع واحد حتى 27 مارس القادم.

ورفض المجلس، تظلم قرار سابق بسحب الأرض من أصحاب عدد 2 مشروع منهم مشروع لثلاجة حفظ علي مساحة 1000 م2 ، وآخر خاص بتعبئة مواد غذائية علي مساحة 300 م2 ، كما تمت الموافقة علي إلغاء قرار سحب ورشة 29 بمجاورة 2 بعد قيام صاحبها بسداد الأقساط مع فرض غرامة عليه لتأخره في السداد.

ووجه محافظ أسوان، بدراسة التصور المقترح لإعادة تأهيل وتركيب 3 بوابات أمنية للمنطقة الصناعية مع فرض رسوم دخول رمزية لصالح الخدمات بالمنطقة، علاوة على إعداد دراسة مالية وقانونية بفرض غرامة إضافية في حالة عدم الإلتزام بسداد الغرامات المقررة الخاصة بالتأخير في الإجراءات أو المواعيد المحددة لإنهاء المشروعات.

وشدد على إتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها في طرح الأراضى الفضاء للأنشطة الخدمية لبيعها فى المزاد العلنى والتى تم حصرها مؤخراً بإجمالى 4 ألاف م2 تقريباً، بجانب عرض تجديد عقود السويقات بالمنطقة الصناعية ورفع القيمة الإيجارية لها علي لجنة التقييم مع مراعاة القيمة الإيجارية السابقة والمحددات الأخرى وإمكانية إدراجها ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي نهاية الاجتماع تم عرض أهم المشكلات والمعوقات التى تعوق إكتمال منظومة المرافق والخدمات بالمنطقة الصناعية بالعلاقى حيث أكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الأمن للبدء في تنظيم حملات إزالة التعديات وخاصة التى تم حصرها وتحرير محاضر لها ، بجانب تفعيل نقطة الشرطة الموجودة بالمنطقة ، موجهاً مدير عام الصحة بتوفير وحدة إسعاف من خلال تواجد سيارة بها كافة المستلزمات الطبية وخاصة أن أقرب موقع تمركز للإسعاف يقع علي بعد 7 كم من المنطقة الصناعية.