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إصابة عامل بطلقات نارية في خصومة ثأرية بين عائلتين بجرجا بسوهاج‎

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إصابة عامل بطلقات نارية في خصومة ثأرية بين عائلتين بجرجا بسوهاج‎ إصابة عامل بطلقات نارية في خصومة ثأرية بين عائلتين بجرجا بسوهاج‎

أصيب عامل بطلقات نارية في خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية بندار الشرقية التابعة لمركز جرجا

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة جرجا بورود بلاغ من أهالي قرية بندار الشرقية، التابعة للمركز، بإصابة أحد الأشخاص بطلقات نارية.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة المدعو عبد الناصر محمد محمد رشوان، 48 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، ينتمي لعائلة الجويلات، بطلقات متفرقة بالبطن واليد والقدم اليمني، وتم نقله لمستشفي سوهاج العام.

يشار إلى ارتباط عائلة المجني عليه مع عائلة العوايضة بالحادث الثأري المحرر عنه المحضر رقم 1472 إداري المركز لسنة 2015.

عقب ذلك ورد أخطار المستشفي متضمناً وفاة المصاب المذكور متأثراً بإصابته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 395 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.

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