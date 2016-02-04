تموين أسيوط تضبط 22 قضية تموينية و600 أسطوانة بوتاجاز خلال حملة

تمكن ضباط مباحث التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى، من ضبط 22 قضية تموينية و600 أسطوانة بوتاجاز منزلية، وذلك خلال حملة مكبرة على قرى ومراكز المحافظة لتنقية الأسواق من السلع الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط القائمين بالغش التجارى.

وأشار العميد عصام أبوشقة مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، إلى أن حملات اليوم الواحد على الأسواق والمحال التجارية مستمرة، بناءً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وتمكنت من ضبط 22 قضية تموينية، تمثلت فى إدارة منشآت بدون ترخيص وعدم وجود منخل بالمخبز وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحال والمخابز، كما تم ضبط 600 أسطوانة بوتاجاز منزلية زنة 12.5 كيلو وبيعها بالسوق السوداء بغير التربح المادى غير المشروع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بالوقائع، واعترفوا بصحتها ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون 109 لسنة 1980 والقانون رقم 102 لسنة 2011، وجار العرض على النيابة العامة.