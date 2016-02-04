حبس سايس جراج 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفل داخل عقار تحت الإنشاء بدار السلام

أمر أحمد سمير وكيل نيابة دار السلام، بحبس سايس جراج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفل داخل أحد العقارات تحت التأسيس.

كان تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من "خ .أ" موظف، يتهم فيه "م.ص" 21 عاما، سايس جراج، بهتك عرض نجله "س.خ" 4 سنوات، حيث أوضح فى محضره، أن المتهم استدرج المجنى عليه من أمام كورنيش المعادى بدائرة قسم دار السلام، إلى أحد العقارات تحت التأسيس، واعتدى عليه جنسيا، ولم ينقذه سوى تجمع المارة على صوت استغاثة الطفل الذين تمكنوا من القبض على المتهم، وتحفظوا عليه وقاموا بتسليمه للشرطة.

وبمواجهة المتهم بالواقعة، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارا بحبس المتهم على ذمة التحقيقات .