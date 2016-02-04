ضبط 133 قطعة حشيش تزن نصف كيلو بحوزة شخصين فى مركز الفتح بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية، لضبط الخارجين عن القانون ومحرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، من ضبط فلاح وعاطل بحوزتهما 133 قطعة من مخدر الحشيش، تزن حوالى نصف كيلو، للاتجار فى أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "مختار.ش.ز"، 25 سنة، فلاح مقيم عرب الكلابات دائرة مركز الفتح، وبحوزته "90" قطعة من مخدر الحشيش تزن 250 جرامًا، ومبلغ مالى 4850 جنيهًا، بقصد الاتجار.

وضبط أيضًا "محمود.ع.ج"، 23 سنة عامل مقيم عرب الكلابات دائرة مركز الفتح، وبحوزته "43" قطعة من مخدر الحشيش تزن "150" جرامًا، ومبلغ 3580 جنيهًا، بقصد الاتجار.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة.