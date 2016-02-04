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استيلاء نقيب المعلمين ومدير إدارة فايد التعليمية على أموال التبرعات

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استيلاء نقيب المعلمين ومدير إدارة فايد التعليمية على أموال التبرعات استيلاء نقيب المعلمين ومدير إدارة فايد التعليمية على أموال التبرعات
قرر المستشار محمد أشرف البنا وكيل النيابة الإدارية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار محمود هاشم مدير النيابة، استبعاد مدير إدارة فايد التعليمية، ونقيب المعلمين بفايد، من العمل بالوظائف القيادية بالجهة الإدارية، لاستيلائهما على أموال التبرعات.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد أشرف، فى القضية رقم 181 لسنة 2015 ، استيلاء "نصر ع ع " مدير إدارة فايد التعليمية سابقا ومدير التوجيهات الفنية حاليا، و"عاطف إ ع " مدير وحدة ضمان الجودة بإدارة فايد التعليمية ونقيب معلمى فايد بالاستيلاء على أموال التبرعات الواردة من بعض الأشخاص للإدارة، لكى يتم استخدامها لصالح العملية التعليمية، وذلك أثناء عملهم بالإدارة .

وكانت النيابة الإدارية، تلقت شكاوى بقيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على مبلغ مالى، تبرع به بعض الأشخاص لصالح إدارة فايد التعليمية، وانتهت النيابة إلى استبعادهم من العمل بالوظائف القيادية بالجهة الإدارية، وتبين من تحقيقات النيابة ثبوت الاتهام قبل المشكو فى حقهما وتم استبعادهم من أى وظائف قيادية.

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مصر 365