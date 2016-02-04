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إحالة نقاش متهم بقتل صاحبة شركة استثمار عقارى بالمعادى لـ"الجنايات"

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إحالة نقاش متهم بقتل صاحبة شركة استثمار عقارى بالمعادى لـ"الجنايات" إحالة نقاش متهم بقتل صاحبة شركة استثمار عقارى بالمعادى لـ"الجنايات"
أحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أوراق القضية المتهم فيها نقاش بقتل صاحبة شركة للاستثمار العقارى عقب فشله فى اغتصابها، إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لبدء محاكمته .

كان قسم شرطة المعادى، تلقى بلاغًا من الأهالى، بالعثور على جثة صاحبة شركة للاستثمار العقارى داخل شقتها بشارع كورنيش النيل، وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين أن القتيلة ترتدى ملابسها كاملة، وغارقة فى دمائها، وبها العديد من الطعنات النافذة بأنحاء متفرقة من الجسد.

وكشفت التحريات، أن نقاشًا وراء الجريمة، وبتقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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مصر 365