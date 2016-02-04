دموع الملك سلمان تثير مشاعر السعوديين على تويتر عبر هاشتاج "خادم الحرمين"

أثارت دموع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد سماع قصيدة الرائد مشعل الحارثى أمس خلال افتتاح الدورة الثلاثين من مهرجان الجنادرية، مشاعر رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر من الشعب السعودى، حيث دشنوا هاشتاج "خادم الحرمين" ليعبروا به عن حبهم ودعمهم لملكهم.

وتداول النشطاء السعوديون عبر الهاشتاج مقطع دموع الملك وتأثره وقت إلقاء القصيدة، حيث دعوا له بالتوفيق قائلين: أعانك الله ورعاك على ثقل المسئولية وهم الأمة"، فيما قال آخر: "نشهد الله علی محبتك يا خادم الحرمين ونشهده أنك رددت لأمة الإسلام مكانتها ونسأله أن يوفقك ونائبيك لما يحبه".

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد رعى أمس الأربعاء، انطلاقة المهرجان الوطنى للتراث والثقافة فى دورته الثلاثين، الذى تنظمه وزارة الحرس الوطنى بالجنادرية بحضور العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



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