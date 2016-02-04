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الأهلي يكشف لـ في الجول مدة غياب وليد سليمان .. ليست بالقليلة

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الأهلي يكشف لـ في الجول مدة غياب وليد سليمان .. ليست بالقليلة الأهلي يكشف لـ في الجول مدة غياب وليد سليمان .. ليست بالقليلة

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي مدة الغياب المتوقعة لوليد سليمان جناح الفريق عن الملاعب.

وقال خالد محمود لـFilGoal.com: "وليد سليمان سيعود بعد 3 أسابيع من الآن".

وأكد طبيب النادي الأهلي حقن اللاعب بالـ"بلازما" لإتمام عملية تجديد بعض الخلايا داخل القدم المصابة للاعب.

وغاب وليد سليمان عن صفوف الأهلي في أخر 4 مباريات للفريق وذلك بعد إصابته في الكاحل.

وأوضح طبيب الأهلي في حديثه لـFilGoal.com أسباب علاج إصابة وليد سليمان بحقن البلازما، قائلا: "هي أحد الأساليب الطبية لتجنب شكوى اللاعب مستقبلا من نفس الإصابة".

ونجح الأهلي في الفوز بثلاث مباريات على التوالي أمام الاتحاد والإسماعيلي وإنبي ليقفز إلى المركز الأول منفردا بالصدارة وبفارق 4 نقاط عن الوصيف الزمالك.

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