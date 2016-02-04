حاكم الشارقة يصدر مرسوما بتشكيل المجلس الاستشاري

اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة مرسوما بتشكيل المجلس الاستشاري للامارة، يتكون من 44 عضوا من المنتخبين والمعينيين، وهم اعضاء مدينة الشارقة: محمد عبيد راشد الشامسي، ثاني هزيم سالم السويدي، عبدالله ابراهيم دعيفس المهيري، محمد جمعة بن هندي الشويهي، حمد سالم على حمودة اجتبي، خليفة محمد خليفة بوغانم السويدي، خولة عبدالرحمن حسن عيسى الملا، وحيدة عبدالعزيز محمد، احمد حسين عبدالله بوكلاه، جاسم محمد حسن البلوشي، شاهين اسحاق اسماعيل المازمي، ومحمد عمر يوسف الدوخي.

اما اعضاء منطقة الحمرية فهم فاطمة علي حميد المهيري، وجمعة عبيد علي عيسى الشامسي، ومن مدينة الذيد كل من: محمد سالم علي بن هويدن الكتبي، صالح محمد سعيد القابض الطنيجي، الدكتور خليفة عبيد بن دلموج، نورة محمد عبيد بن خليف الطنيجي، محمد عبدالله سعيد بن نومة الكتبي، وعبدالله محمد بخيث المسافري، واعضاء منطقة البطائح كل من: عوض مصبح مبارك عبيد، وبطي خلفان مبارك بن سرور الكتبي، اما اعضاء منطقة مليحة فهم: خليفة حميد تميم راشد الكتبي، ومحمد سلطان محمد خصوني الكتبي، واعضاء منطقة المدام كل من: عبدالله مطر خليفة عبدالله الكتبي، سعيد معضد سعيد بن هويدن الكتبي، خليفة شامس عبيد علي الكعبي، ومحمد حمد المنصوري.

أما اعضاء المجلس الاستشاري لمدينة كلباء فهم: خالد علي سعيد الغيلي الزعابي، سالم خميس سعيد المزروعي، عايشة رضا حسين البيرق، عبدالله مراد ميرزا عبدالنبي، ايمن عثمان باروت سليم باروت، ومحمد عيسى يوسف الدرمكي، اما اعضاء مدينة خورفكان فهم: عبدالله ابراهيم موسى عبدالله، وعبدالله صالح محمد علي النقبي، عبدالعزيز عبدالله ناصر سالم النعيمي، هيام محمد عبدالله الحمادي، راشد سعيد محمد الهناوي النقبي وأحمد عبدالله محمد الجراح، اما اعضاء مدينة دبا الحصن فهم: عبدالله محمد ابراهيم سبيعان الطنيجي، سلطان عبدالله محمد الشرقي الظهوري، عذراء سالم تميم الريامي، وراشد خلفان عبيد الغول السلامي.

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