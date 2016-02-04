بالصور.. مجلس مدينة إسنا بالأقصر يزيل 20 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية

واصل رجال مجلس مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وشملت الحملة عددًا من القرى؛ وهى قرية النواصر ونجع أبو سعيد، حيث أشرف على الحملة محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا.

وأسفرت جهود الحملة التى قادها كل من مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة، وحمدان يوسف رئيس الإشغالات بالمجلس، والمهندس أبو العباس عبد الفتاح رئيس إدارة حماية الأراضى، والقوات المرافقة من سيارات الإسعاف والمطافئ والأمن المركزى، عن إزالة 13 حالة تعدٍ، بإجمالى 16 قيراطًا بجوار كوبرى مدخل عزبة صالح بنجع أبو سعيد من الناحية الشرقية، كما أزيلت 7 حالات تعدٍ بقرية الفارسية التابعة لمجلس قروى النواصر.



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