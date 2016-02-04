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مصدر: إضافة 350 فدانا للحيز العمرانى لمدينة كفر الشيخ لتوفير وحدات سكنية

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مصدر: إضافة 350 فدانا للحيز العمرانى لمدينة كفر الشيخ لتوفير وحدات سكنية مصدر: إضافة 350 فدانا للحيز العمرانى لمدينة كفر الشيخ لتوفير وحدات سكنية
علم "اليوم السابع" من مصادر بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أن هناك 350 فدانا سيتم إضافتها للحيز العمرانى لمدينة كفر الشيخ، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام.

وأضاف المصدر أن المساحة المضافة ستوفر وحدات سكنية للراغبين فى الحصول عليها من الشباب الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية، ووصل عددهم 750 ألف حالة مابين المشروع القومى للإسكان، أو ضمن المليون شقة التى تم الإعلان عنها قبل ذلك، ولا توجد أراضى لتنفيذ تلك المشروعات.

وأشار المصدر إلى أن قيد الارتفاع هو القيد الذى يخنق مدينة كفر الشيخ، ويجعل إضافات أراضى جديدة للحيز العمرانى لا يأتى بفوائده المرجوة لأن الحيز العمرانى يقيد البناء بدورين فقط، ويقف عائق لحصول الطبقة المتوسطة على وحدات سكنية.

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