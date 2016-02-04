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بالصور.. إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية ببنها

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بالصور.. إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية ببنها بالصور.. إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية ببنها
شنت محافظة القليوبية، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمدينة بنها بالتنسيق مع قوات الأمن، وأسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 16 قيراطا تقريبا، وذلك بزمام مدينة بنها على طريق الشموت.

كما وجه الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية، لإزالة كل التعديات الموجودة على الأراضى الزراعية، وطالب المحافظ بتفعيل المادة 59 من قانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والتي تنص على التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في إرتكاب المخالفة وبصفة خاصة الطوب الجيرى والذى يتم استخدامه فى عمليات البناء، حفاظا على الثروة القومية ومستقبل الأجيال القادمة.

حمله، ازاله تعديات، اراضى زراعيه ، بنها (1)

حمله، ازاله تعديات، اراضى زراعيه ، بنها (2)

حمله، ازاله تعديات، اراضى زراعيه ، بنها (3)
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