النادى الأوليمبى يطالب بإطلاق اسم محمود بكر على شارع رئيسى بالإسكندرية

قال المهندس طارق السيد، رئيس النادى الأوليمبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النادى سيقوم بتكريم المعلق الرياضى الكبير محمود بكر، من خلال إطلاق اسمه على إحدى القاعات الكبرى، بالإضافة إلى التقدم بطلب لمحافظة الإسكندرية لإطلاق اسمه على الشارع المؤدى إلى النادى.

وأشار السيد إلى أن صلاة الجناز ستقام عصر اليوم، من مسجد النادى الأوليمبى، وسيتم تشييع جثمان الفقيد إلى مدافن الناصرية غرب الإسكندرية.

وأضاف أنه، سيتم إقامة سرادق عزاء فى اليوم التالى يوم الجمعة بالنادى الأوليمبى لتقبل العزاء.

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