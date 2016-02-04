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محافظ أسيوط يأمر بإزالة الإشغالات من مناطق المزلقانات ومداخل محطات القطار

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محافظ أسيوط يأمر بإزالة الإشغالات من مناطق المزلقانات ومداخل محطات القطار محافظ أسيوط يأمر بإزالة الإشغالات من مناطق المزلقانات ومداخل محطات القطار
أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، تعليماته لرئيس مركز أبوتيج، للتنسيق مع باقى الأجهزة التنفيذية، لسرعة رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين ومعوقات الرؤية من منطقة مزلقان أبوتيج، لتأمين حركة القطارات وسلامة المركبات والجمهور، والتنبيه على باقى رؤساء المراكز والأحياء، بالاهتمام بمداخل محطات القطارات ومناطق المزلقانات، ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم.

وأشار اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، فى تصريحات له، إلى أن الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى بأسيوط، والتابعة للهيئة القومية لسكك حديد ، انتهت من أعمال تطوير مزلقان أبوتيج وأجهزة الإشارات الحديثة والبوابات الإلكترونية، وتلاحظ وجود بعض الإشغالات والباعة الجائلين بمداخل المزلقان من الجهتين، مما يعوق حركة وانتظام المرور وتكدس المركبات على المزلقان، وعدم وضوح الرؤية، مشددًا على إزالة الإشغالات لتجنب الحوادث على المزلقان، وانتظام عمل أجهزة الإشارات الحديثة.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لإزالة الاشغالات ونقل الباعة الجائلين من ميادين المحافظة وشوارعها الرئيسية إلى مناطق الأسواق، التى تم تخصيصها، خاصة التجربة الناجحة لنقل الباعة الجائلين من أمام مدخل موقف نزلة عبد اللاه إلى سوق الباعة الجائلين بالمنطقة، لتسهيل دخول وخروج المواطنين وسير المركبات.

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