محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام اليونان ويبحثان التعاون بين البلدين

استقبل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، ايمانويل كاكافاكيس قنصل عام اليونان بالإسكندرية.

من جانبه، قال القنصل العام لليونان، إن هناك علاقات قوية وقديمة بين مصر واليونان، وأن الجالية المصرية فى اليونان هى ثانى أكبر جالية.

وأضاف، خلال اللقاء، أن هناك العديد من رجال الأعمال المصريين يعملوا فى اليونان، إضافة للتعاون بين ميناء الإسكندرية وموانئ اليونان، وكذلك وجود العديد من الشركات اليونانية فى مصر والإسكندرية.

فى المقابل، أكد المحافظ، أن الجالية اليونانية بالإسكندرية جالية كبيرة ومؤثرة، ولعبت دائمًا دورًا هامًا وقويًا فى كافة النواحى، وأنها جزء من تاريخ الإسكندرية، مضيفًا أن مصر واليونان يتمتعان بعلاقات تاريخية قوية.

وأكد عبد الظاهر، أن العلاقات بين الدولتين ستستمر فى الازدهار، خاصة بعد تبادل الزيارات بين الرئيسين، وكذلك لقرب المسافة بين البلدين وعمق العلاقة بين شعبيهما.

وتناول اللقاء الحديث عن علاقات التعاون المستقبلية، خاصة فى مجالات السياحة والميناء والزراعة والمخلفات.