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عمال سجاد دمنهور بالإسكندرية يتظاهرون للمطالبة بصرف الحوافز

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عمال سجاد دمنهور بالإسكندرية يتظاهرون للمطالبة بصرف الحوافز عمال سجاد دمنهور بالإسكندرية يتظاهرون للمطالبة بصرف الحوافز
نظم حوالى 170 عاملا، من عمال شركة سجاد دمنهور بشارع عبد المنعم وسط الإسكندرية، وقفة احتجاجية، وذلك للمطالبة بالمساواة فى صرف حوافز 25% عن شهر يناير للعاملين بالمصانع، حيث تم تطبيقه على مصنع دمنهور فقط ولم يتم صرف الحافز على عمال مصنع الإسكندرية.

واتهموا مدير مصنع الإسكندرية بالتعنت فى صرف الحوافز إلى عمال مصنع الإسكندرية، بحجة عدم وجود أوامر لصرف الحافز إلى مصنع الإسكندرية.

وطالب العمال المسئولين بالتدخل لحل الأزمة، خاصة وأن العمل توقف بالشركة لعدم وجود خامات وقامت الشركة بعرضه للبيع بالمزاد.
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