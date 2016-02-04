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الرقابة تضبط كبير الباحثين بمديرية التضامن بالإسكندرية أثناء تقاضيه رشوة

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الرقابة تضبط كبير الباحثين بمديرية التضامن بالإسكندرية أثناء تقاضيه رشوة الرقابة تضبط كبير الباحثين بمديرية التضامن بالإسكندرية أثناء تقاضيه رشوة
تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الاسكندرية، من ضبط "ن .ن"كبير الباحثين بمديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية، أثناء طلبه وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، نظير استخراج أوراق مزورة خاصة بكفالة طفل يتيم.

كانت وردت معلومات لهيئة الرقابة، تفيد بقيام المتهم بتزوير كفالات اليتامى مقابل أموال بقيم مختلفة، تم إعداد الخطة المناسبة من التحريات اللازمة التى أكدت صحة تلك المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الرقابة بإشراف اللواء احمد المخزنجى رئيس قطاع الرقابة بمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة متلبسا.

وحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهم 15 يوما .

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