إصابة 6 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات جنوب شرق البلاد

> أصيب 6 جنود من قوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات مع مجموعة مسلحة تابعة للمعارضة السودانية والمعروفة بحركة "تحرير السودان" بمنطقة بوزريق، التى تبعد 200 كليومتر شمال مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا.

وقال مسؤول المكتب الإعلامى بالمجلس البلدى لمدينة الكفرة الليبية مصطفى لوجلى - فى تصريح صحفى صباح اليوم /الخميس/- "إن مواجهات مسلحة اندلعت بمنطقة بوزريق، التى تبعد 200 كليومتر شمال مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا، بين قوات الجيش الليبى ومجموعة مسلحة تابعة لحركة "تحرير السودان" المعارضة، ما أدى إلى إصابة 6 جنود من قوات الجيش، ومقتل 20 عنصرا من حركة تحرير السودان، بالإضافة إلى اعتقال 6 آخرين".

وأكد أن مجموعة مسلحة تابعة للمعارضة السودانية والمعروفة بحركة تحرير السودان قامت بدخول الأراضى الليبية، بالإضافة لقيامها بعدة خروقات أمنية من خطف للمارة والنهب والقتل.

وأضاف لوجلى أن كتيبة "سبل السلام" أبلغت القيادة العامة التى أعطت تعليماتها بالهجوم على هذه المجموعة باستخدام المقاتلات الحربية وطيران السرب العمودى التابع لسلاح الجو الليبى خلال المواجهات التى استمرت ساعات.

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