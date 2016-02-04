بعد إعلان الطوارئ العالمية..8 نصائح للحكومة لمنع فيروس زيكا من دخول مصر

أكدت منظمة الصحة العالمية WHO يوم الاثنين الماضى أن فيروس زيكا أصبح يشكل تهديدًا للصحة، ويستدعى إعلان حالة الطوارئ فى مجال الصحة العامة على مستوى العالم، إذا انتشر الفيروس فى أكثر من 23 دولة وكما توجد شكوك قوية ربطت بين الفيروس وبين حدوث الآلاف من حالات تشوهات الأجنة، وثبت مؤخراً فى الولايات المتحدة الأمريكية حدوث أول حالة لانتقال الفيروس الخطير الذى يسبب تشوهات الأجنة بواسطة الممارسة الجنسية.

وفى هذا السياق يكشف الدكتور خالد مصيلحى إبراهيم، رئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدله، جامعة مصر الدوليه عن مجموعة من التوصيات والنصائح الهامة التى يجب أن تتبعها الحكومة المصرية ووزارة الصحة لوقف زحف فيروس زيكا إلى مصر، وتشمل:

1- تطهير ورش أماكن تجمع وتكاثر البعوض والتخلص من تلال القمامة وأماكن المياه الراكده قبل قدوم فصل الصيف، وهى كلها عوامل تزيد من تكاثر الناقل الوحيد للمرض، وهى البعوضة الزاعجة المصرية، وأكدت وزارة الصحة المصرية أنها توجد بالفعل فى مصر.

>2- مراقبة بعض المحلات التجارية ووضع إرشادات ومتابعة الوضع الصحى لها خاصة محلات الطيور الحية والأسماك الموجودة فى الأماكن السكنية التى تترك مخلفات ومياه راكدة غير نظيفة قد تزيد من تكاثر البعوض.

>3-وضع غطاء محكم على سيارات نقل القمامة ومخلفات الطيور والأسماك وغيرها حتى لا تتناثر منها مخلفات تصبح وسطا ملائما لتكاثر البعوض.

>4- رفع جميع مخلقات المبانى والقمامة والأسواق التى تحتوى على نسبة رطوبة ومياه تساعد على نمو البعوض وتكاثره.

>5- تنقية المصارف والترع فى الأراضى الزراعية فى الأرياف ورشها لأنها من أكبر مصادر تكاثر البعوض.

>6- نزول حملات توعية من وزارة الصحة بدون تهويل أو تبسيط، وخاصة أن الفيروس ضعيف ويمكن القضاء عليه لو تعاملنا معه بالطريقة المثلى بدون هلع أو استهتار، وهذه الحملات لتوعية المواطنين بطرق نقل المرض وإرشادات التعامل مع المريض خاصة أن بعض خوافض الحرارة قد تزيد الأمر سوءا، فلابد من متابعه طبية لكن من تظهر عليهم أى أعراض للمرض، وتشمل: ارتفاع الحرارة والطفح الجلدى والتهاب ملتحمة العين وآلام المفاصل.

>7- على الجهات الصحية اتباع الشروط الصحية المعروفة لنقل الدم وتخزينه فى بنوك الدم وعمل اختبارات له قبل نقله لمريض آخر للتأكد من خلوه من أى فيروسات، فبالرغم من عدم وضوح الرؤية فى انتقال الفيروس بنقل الدم ولكن منظمة الصحه العالمية تنصح بالتأكد من خلوه من الفيروس.

>8- على علماء الحشرات والبيئة تتبع البعوضة الناقلة ومحاصرة أماكن تواجدها والإعلان عن أماكن انتشارها فى البلاد حتى نتلاشى التواجد فى هذه الأماكن والتعامل معها بطريقه بيئية وعلمية سليمة للقضاء عليها.

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