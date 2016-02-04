خبيرة فرنسية: نبات "الأرقطيون" يطهر الجسم من السموم ومضاد للسرطان

أكدت الخبيرة الفرنسية جاك لابسوسكات فى العلاج بالنباتات الطبيعية أن نبات "الأرقطيون" له العديد من الفوائد الصحية فهو مدر للبول وتساعد على إفراز العرق ومنقية للدم ومضادة للالتهابات والإمساك كما لها تأثير كمضاد للسرطان.

وتنصح الخبيرة بتناول أوراق وجذور "الأرقطيون" الذى يعمل فى تنشيط الكبد والكلى وتطهير الجسم من السموم وتخفيف من آلام المعدة والأمعاء وآلام الروماتيزم كما أنها تحمى الجسم من برودة الجو وهى مهدئة فى حالة الإصابة بالفطريات.

ويتم خلط الجذور مع الماء المغلى لعمل كريمة لوضعها على الأكزيمة والصدفية والقوباء حيث يتم وضعها على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق وتجدد يوميا حتى ينتهى المرضى كذلك بالنسبة لحب الشباب والدمامل يتم غمس قطعه من القطن من هذا الكريم ويمسح به الوجه فى الصباح.

وأخيرا يتم تقطيع 10 جرامات من جذور هذا النبات فى نصف لتر ماء ويغلى على النار لمدة 15 دقيقة تم يترك ليبرد ويشرب فى الصباح والظهر والمساء قبل تناول وجبات الطعام.