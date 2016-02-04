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صور| محافظ أسيوط يأمر بإزالة الاشغالات من أمام مزلقانات أبو تيج

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صور| محافظ أسيوط يأمر بإزالة الاشغالات من أمام مزلقانات أبو تيج صور| محافظ أسيوط يأمر بإزالة الاشغالات من أمام مزلقانات أبو تيج

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الخميس، تعليماته لرئيس مركز أبوتيج للتنسيق مع باقى الأجهزة التنفيذية لسرعة رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين ومعوقات الرؤية من منطقة مزلقان أبوتيج؛ لتأمين حركة القطارات وسلامة المركبات والجمهور.

وأمر المحافظ، بالتنبيه على باقي رؤساء المراكز والأحياء بالاهتمام بمداخل محطات القطارات ومناطق المزلقانات ونقل الباعة الجائلين إلى الاسواق المخصصة لهم.

وأشار اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام المحافظة، إلى أن الادارة المركزية للمنطقة الوسطى بأسيوط والتابعة للهيئة القومية لسكك حديد انتهت من أعمال تطوير مزلقان أبوتيج وأجهزة الاشارات الحديثة والبوابات الالكترونية.

وأضاف، أنه تلاحظ وجود بعض الاشغالات والباعة الجائلين بمداخل المزلقان من الجهتين مما يعوق حركة وانتظام المرور وتكدس المركبات على المزلقان وعدم وضوح الرؤية، مشدداً على إزالة الاشغالات لتجنب الحوادث على المزلقان وانتظام عمل أجهزة الاشارت الحديثة.

يأتى هذا في إطار خطة المحافظة لإزالة الاشغالات ونقل الباعة الجائلين من ميادين المحافظة وشوارعها الرئيسية إلى مناطق الاسواق التي تم تخصيصها خاصة التجربة الناجحة لنقل الباعة الجائلين من أمام مدخل موقف نزلة عبد اللاه إلى سوق الباعة الجائلين بالمنطقة لتسهيل دخول وخروج المواطنين وسير المركبات.

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