روما تطالب مصر بفتح تحقيق مشترك فى مقتل الشاب الإيطالى

طالبت الحكومة الإيطالية السلطات المصرية ببذل كل الجهد للتأكد من حقيقة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، المختفى منذ 25 يناير الماضى، والذى تم العثور على جثته ملقاة فى أول طريق مصر - إسكندرية الصحراوى.

ووفقا لصحيفة إيلفيلينو الإيطالية فقد طالبت الحكومة الإيطالية السلطات المصرية بإجراء تحقيق مشترك بمشاركة خبراء إيطاليين، خاصة بعد الكشف عن آثار تعذيب على جثة الشاب الإيطالى، المختطف.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلونى عن تعازيه الشخصية العميقة لأسرة الشاب الإيطالى التى توجد فى القاهرة فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن روجينى كان فى مصر لعمل دراسة عن الاقتصاد المصرى.

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