ننشر نسب النجاح بمواد التيرم الأول بالشهادة الإعدادية فى الجيزة

قال اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، إن 133ألفا و121 طالبا تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة، حضر منهم 131864 ونجح منهم 80787 طالبا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف المحافظ، فى بيان صحفى، أن نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية 83.31% واللغة الأجنبية 72.34 % والدراسات 82.79 % والرياضيات 81.88 % والعلوم 78.10 % والتربية الفنية 97.35 % .
فيما قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إدارة الدقى التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 70.97 % والعجوزة 70.62 % وأكتوبر 70.47 % والشيخ زايد 68.48 % .
وأوضحت أن نسبة النجاح للصم وضعاف السمع بلغت 87.69% والقسم المهنى 64.18% والمكفوفين 60 %، ويمكن للطلبة معرفة النتيجة اليوم الخميس بالمدارس أو الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم.
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة "التيرم الأول" للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61%