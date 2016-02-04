رحيل محمود بكر (1)– المعلق الراحل يتحدث لـ في الجول: كيف بدأت شهرته في كرة القدم

رحل المعلق الرياضي محمود بكر.. لكن قبل وفاته أجرى FilGoal.com حوارا معه ينشره تباعا.. والحلقة الأولى حول متى بدأت شهرته مع كرة القدم.

وتوفى عم بكر عن عمر يناهز 72 عاما في مدينة الإسكندرية.. التي بدأ فيها مسيرته مع كرة القدم عبر بوابة الأولمبي.

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وقال محمود بكر لـFilGoal.com: "بدأت كرة القدم في الأولمبي عام 1960 تم تصعيدنا من الناشئين أنا وبحر جاسور أول أثنين يدعموا الفريق الأول".

"عاصرنا جيل عمالقة مثل شوكت ويمني ورفاعي وأبو عاصي ومكرم وحسني وشربية.. الجيل الجميل، مش عايز انسى حد".

"دخلت أنا والبحر جاسور ولعبنا أول مباراة مع الزمالك في كأس مصر، وثاني مباراة كانت مع الاتحاد وعمري لم يتخطى 16 عاما.. كنت في الثانوية العامة حينها".

"المدرب كابتن تيحي الله يرحمه كان يعطينا خمسة ساغ لكي ننتقل إلى ملعب الإسكندرية من الأولمبي".

"لعبنا مباراة الاتحاد الذي تقدم بالهدف الأول وتعادل الأولمبي وسارت المباراة إلى النهاية بـ5 دقائق".

"وقبل النهاية بـ5 دقائق أخرجت كرة من على خط المرمى.. ومن هنا بدأ نجمي يبزغ".

"ومن يومها وأنا في فريق الأولمبي أحد الأساسيين.. ولا أنسى أبدا ملعب الشاطبي.. مازلت أتذكر الكرة التي أخرجتها مثلما أتحدث إليكم الآن".

وداعا كابتن محمود بكر.