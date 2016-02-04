تصنيف الفيفا - مصر ترتقي ثلاثة مراكز

ارتقى منتخب مصر ثلاثة مراكز في تصنيف الفيفا الخاص بشهر فبراير الجاري ليصبح في المركز الـ55 والثامن على مستوى قارة إفريقيا.

وارتقى الفراعنة فوق منتخبات الكونجو الديموقراطية وغينيا والكاميرون التي كانت تسبقه الشهر الماضي في التصنيف.

واحتلت كوت ديفوار (28) صدارة فرق إفريقيا وأتت خلفها كاب فيردي التي قفزت ستة مراكز لتصبح الـ33 على مستوى العالم.

وجاءت الجزائر في المركز الثالث قاريا (36) تليها غانا (41) السنغال (45) تونس (48) الكونجو (54).

وحافظت بلجيكا على صدارة التصنيف تليها الأرجنتين ثم إسبانيا، ألمانيا، تشيلي، البرازيل، البرتغال، كولومبيا، إنجلترا، النمسا.