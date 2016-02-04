تصنيف الفيفا - أكبر ارتقاء من نصيب فلسطين.. وقفزة رائعة للسعودية وثبات عالمي

تألق عربي كبير أسفرت عنه التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم والسبب منتخبي فلسطين والسعودية. وثبات في المراكز الأولى على مستوى العالم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن يوم الخميس عن التصنيف الجديد للمنتخبات عن شهر فبراير الجاري. تصنيف ارتقى بمنتخب مصر 3 مراكز. (طالع التفاصيل)

منتخب فلسطين هو أكبر منتخب ارتقى في التصنيف على مستوى العالم أجمع من حيث المراكز.

إذا نجح في الارتقاء 21 مركزا كأفضل من أي منتخب أخر.

وأصبح منتخب فلسطين في المركز الـ15 على مستوى آسيا والـ110 على مستوى العالم.

أما ثاني أفضل منتخب كان من نصيب منتخب السعودية.

فحقق منتخب السعودية أعلى ارتقاء من حيث النقاط. فجمع +97 نقطة كأكثر من أي منتخب في العالم. ليصبح في المركز الثالث على آسيا والـ55 على مستوى العالم.

أما أكبر تراجع في النقاط فكان من نصيب منتخب كوت ديفوار الذي خسر 122 نقطة. بينما تراجع منتخب ليبيا 24 مركزا كأكثر من أي منتخب أخر في العالم.

ثبات عالمي

ونظرا لعدم خوض أي مباراة دولية رسمية للمنتخبات الـ10 الكبار فأن التصنيف لم يتغيير.

فحافظت منتخبات بلجيكا والأرجنتين وإسبانيا على المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.

كذلك جاء منتخب ألمانيا في المركز الرابع وخلفه تشيلي في المركز الخامس والبرازيل في المركز السادس.

كما حافظت منتخبات البرتغال وكولومبيا وإنجلترا والنمسا على المراكز السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على الترتيب.