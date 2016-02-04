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لاعب الإسماعيلي لـ في الجول: الفوز على الزمالك رد على من ادعوا هروبي من لقاء الأهلي

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لاعب الإسماعيلي لـ في الجول: الفوز على الزمالك رد على من ادعوا هروبي من لقاء الأهلي لاعب الإسماعيلي لـ في الجول: الفوز على الزمالك رد على من ادعوا هروبي من لقاء الأهلي

أعرب محمود متولي لاعب الإسماعيلي عن سعادته لفوز فريقه الأربعاء على الزمالك في الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد أحرزه إسلام جمال.

وأشار متولي إلى مكاسب ثلاثة حققها هو من انتصار الدراويش على حامل لقب الدوري بفضل هدف لاعب الزمالك المعار للإسماعيلي.

وقال متولي لـFilGoal.com:"كنا في حاجة إلى هذا الفوز لكي نستعيد التوازن والثقة من أجل ما هو قادم".

وأضاف "أيضا عدت لمركزي المفضل في المباراة كلاعب وسط بعد أن لعبت كقلب دفاع في المباريات الأخيرة".

وتابع "الفوز رد على من شككوا في انضباطي والتزامي ومن ادعوا أنني تعمدت الهروب من مباراة الأهلي فهذا أمر لا أقبله على الإطلاق لأنني أريد المشاركة دائما".

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