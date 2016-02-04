توغل إسرائيلى محدود جنوب قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل محدود الخميس شرقى محافظة رفح جنوب قطاع غزة بفلسطين، بالتزامن مع البدء فى حفريات على الشريط الحدودى الفاصل شرق رفح.

وأفادت مصادر محلية بأن ثلاث جرافات عسكرية توغلت انطلاقا من موقع كرم أبو سالم جنوبى شرق رفح لمسافة 70 مترا خارج السياج الحدودى وباشرت بعمليات تجريف وتمشيط.

وأشارت إلى تزامن عملية التوغل مع بدء حفريات مفاجئة لجيش الاحتلال فى محيط ما يعرف باسم "البرج الأحمر" شرق مطار غزة المدمر.

وفى السياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الأراضى الزراعية شمال قطاع غزة، واستهدفتها بقذيفة مدفعية، دون الحديث عن إصابات فى صفوف الفلسطينيين.

من ناحية أخرى أفاد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة فى قطاع غزة عبد الناصر فروانة أن الاحتلال الإسرائيلى اعتقل منذ اندلاع "انتفاضة القدس" فى الأول من أكتوبر الماضى وحتى نهاية يناير المنصرم (3847) فلسطينيا.

وأعرب فروانة فى بيان الخميس، عن قلقه الشديد جراء استمرار الاعتقالات وما يصاحبها ويتبعها من انتهاكات وجرائم، وما تلحقه من أضرار وخيمة بالفرد والمجتمع الفلسطينى. مشيرا إلى أن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدى أو النفسى أو المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

وأضاف أن الأرقام خطيرة وغير مسبوقة وأن تلك الاعتقالات شكلت زيادة تفوق عن 100% وتصل إلى 101.4% عن الفترة ذاتها قبل عام وخلال الشهور نفسها من عامى (2014-2015).

وتابع: أن حالات الاعتقال تلك طالت كافة محافظات الوطن، ومن كافة الفئات، العمرية والجنسية، وأن غالبية الاعتقالات سجلت فى المحافظات الشمالية "الضفة الغربية" (2260) حالة، ويليها محافظة القدس (1352) حالة، والمناطق المحتلة عام 48 (160) حالة، والمحافظات الجنوبية "قطاع غزة" (75) حالة.

وأشار إلى أن هناك استهدافا متصاعدا للأطفال الفلسطينيين، إذ أن من بين اجمالى الاعتقالات سجل (1631) حالة اعتقال لأطفال قّصر تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، وهؤلاء يشكلون ما نسبته 42.4% من اجمالى الاعتقالات خلال "انتفاضة القدس".

ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الاعلام المختلفة إلى منح قضية الأسرى والمعتقلين مزيدا من الاهتمام بما يتناسب ومكانتها وأهميتها، ويوازى حجم الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التى تقترف بحق المعتقلين بشكل عام، والمعتقلين الجدد خلال انتفاضة القدس بشكل خاص.