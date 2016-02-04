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صحيفة سعودية: ضبط 40 متطرفا فى 5 أيام

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صحيفة سعودية: ضبط 40 متطرفا فى 5 أيام صحيفة سعودية: ضبط 40 متطرفا فى 5 أيام

ذكرت صحيفة "الوطن" أنه فى سياق الحرب التى تشنها المملكة العربية السعودية على الخلايا والمنظمات الإرهابية، أسفرت العمليات الاستباقية للجهات الأمنية عن ضبط 40 متهما فى قضايا ذات صلة بالإرهاب والجماعات المتطرفة، وذلك خلال 5 أيام فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ضمن قائمة المتهمين الـ40 المقبوض عليهم 27 سعوديا، ومتهمين من اليمن، ومتهم من الأردن.

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاما ابتدائية على سعوديين متهمين فى قضايا تتعلق بالإرهاب ودعم الجماعات المتطرفة.

وقضت المحكمة بسجن المدعى عليه الأول لمدة 10 سنوات ونصف السنة، وذلك بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولى الأمر، وتكفيره الدولة ورجال الأمن، إضافة إلى سفره للقتال فى سوريا دون إذن ولى الأمر، وتأييده لتنظيمى داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، كما قضت المحكمة بسجن المدعى عليه الثانى لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولى الأمر، وسفره للقتال فى سوريا.
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مصر 365

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