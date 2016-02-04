النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا فى انهيار كوبرى الجامعة بسوهاج

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الخميس، بفتح تحقيق عاجل في واقعة إنهيار كوبري الجامعة الجديد بمحافظة سوهاج قبل إستلامه وتشغيله.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدراية، أن الكوبري تم طرح إجراءات تشييده من قبل جهاز مدينة سوهاج الجديده التابع لهيئة المجتمعات العمرانيه، لافتا إلى أنه تم إسناد تنفيذه لشركة حسن علام للإنشاءات وهي شركة قطاع أعمال تابعه للشركة القوميه للتشييد والتعمير.

وأضاف، أن مكتب إستشاري مشكل من أساتذه كلية الهندسة بجامعة أسيوط قام بعمل التصميمات وتولى جهاز التعمير والإسكان الإشراف على تنفيذ المشروع.