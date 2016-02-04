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وزير الإسكان يواصل اجتماعاته مع نواب البرلمان لبحث مشكلات دوائرهم

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وزير الإسكان يواصل اجتماعاته مع نواب البرلمان لبحث مشكلات دوائرهم وزير الإسكان يواصل اجتماعاته مع نواب البرلمان لبحث مشكلات دوائرهم

وزير الإسكان

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاته الدورية المحددة مع أعضاء مجلس النواب، لبحث مشكلات دوائرهم، ووضع الحلول العاجلة لها، حيث التقى فى اجتماع موسع، بحضور مسئولى الوزارة، عدداً من نواب البرلمان فى المحافظات المختلفة.

وخلال الاجتماع أثار نائب إيتاى البارود بالبحيرة، مشكلة توقف العمل بمشروع الصرف الصحي بقريتين بدائرته، ورد مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنه تم سحب الأعمال من شركة المقاولات العاملة بإحدى القريتين لتأخرها فى التنفيذ، وتم إسناد الأعمال لشركة المقاولون العرب، ومن المقرر انتهاء العمل بالقرية قريبًا، حيث تدخل هذه القرية ضمن مشروعات صرف صحي القرى الممولة من المنحة الإماراتية، أما القرية الأخرى فيتم دفع العمل بها حاليًا لسرعة الانتهاء من المشروع، ومن جانبه طالب الوزير نائب البرلمان بأن يتم متابعة تنفيذ الأعمال بالقريتين فهدفنا واحد، وهو إنهاء المشروعات المختلفة.

وكلف مدبولي لجنة من مكتب المتابعة الخاص به، بعمل تقرير اليوم عن شكوى أحد النواب، بشأن مشكلات الصرف الصحي بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، مكلفًا أعضاء اللجنة بالتواصل مع النائب وشرح نتائج المتابعة له، كما كلف الوزير نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعقد اجتماع مع عدد من المستثمرين بمدينة العبور، لحل مشاكلهم التى أثارها نائب الدائرة خلال الاجتماع.

وقدم الدكتور وزير الإسكان خلال الاجتماع شرحًا للموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، وشروط التقديم، وكذا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إجابة عن استفسارات عدد من النواب الحاضرين.

وسجل عدد من النواب إشادتهم بما تقدمه وزارة الإسكان من جهود فى مختلف القطاعات التابعة لها، مؤكدين أنه سيتم العمل معاً على تلافى السلبيات وحل المشكلات المختلفة، ورحب الوزير بهذه الروح، مؤكدًا أننا جميعا هدفنا واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.

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