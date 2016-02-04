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نيابة الجيزة: آثار تعذيب على جثة الشاب الإيطالى وترجح وجود شبهة جنائية

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نيابة الجيزة: آثار تعذيب على جثة الشاب الإيطالى وترجح وجود شبهة جنائية نيابة الجيزة: آثار تعذيب على جثة الشاب الإيطالى وترجح وجود شبهة جنائية
كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة، أن الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى" تم العثور على جثته أمس الأربعاء، وأنه فور العثور على جثته تم اتخاذ إجراءات النشر والتصوير، وأن عدد من أصدقائه المصريين والإيطاليين تعرفوا عليه داخل المستشفى، وذلك لأنهم كانوا قد قاموا بالإبلاغ عن تغيبه منذ فترة.

وأضافت تحقيقات النيابة، أن الشاب الإيطالى فى أوائل العقد الثالث من عمره، وبمناظرة الجثة اتضح وجود أثار ضرب وتعذيب على جثة المجنى عليه، وعليه صدر قرار النيابة بالتشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية، التى أدت إلى وفاته، وأن المؤشرات الأولية ترجح وجود شبهة جنائية حول الحادث .


>- مصدر بالسفارة الإيطالية: وزيرة التنمية قطعت زيارتها لمصر لـ"أسباب طارئة"
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- العثور على جثة الإيطالى المختفى منذ 25 يناير الماضى بـ"إسكندرية الصحراوى"
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- أمن الجيزة: وفاة الشاب الإيطالى فى حادث سير وإخطار السفارة لاستلام الجثمان
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- نيابة جنوب الجيزة تأمر بتشريح جثة الشاب الإيطالى.. وتطلب تحريات الأمن
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مصر 365

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