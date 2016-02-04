نيابة الجيزة: آثار تعذيب على جثة الشاب الإيطالى وترجح وجود شبهة جنائية

كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة، أن الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى" تم العثور على جثته أمس الأربعاء، وأنه فور العثور على جثته تم اتخاذ إجراءات النشر والتصوير، وأن عدد من أصدقائه المصريين والإيطاليين تعرفوا عليه داخل المستشفى، وذلك لأنهم كانوا قد قاموا بالإبلاغ عن تغيبه منذ فترة.

وأضافت تحقيقات النيابة، أن الشاب الإيطالى فى أوائل العقد الثالث من عمره، وبمناظرة الجثة اتضح وجود أثار ضرب وتعذيب على جثة المجنى عليه، وعليه صدر قرار النيابة بالتشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية، التى أدت إلى وفاته، وأن المؤشرات الأولية ترجح وجود شبهة جنائية حول الحادث .

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