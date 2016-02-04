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ابتكار بنكرياس صناعى للبالغين المصابين بداء السكر

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ابتكار بنكرياس صناعى للبالغين المصابين بداء السكر ابتكار بنكرياس صناعى للبالغين المصابين بداء السكر
قالت نتائج دراسة إنه تم ابتكار بنكرياس صناعى تجريبى يجرى توصيله بهاتف ذكى لمراقبة مستوى السكر فى الدم ليفرز الأنسولين بصورة آلية وقت الحاجة وذلك للبالغين المصابين بداء السكر من النوع الأول.

وأشارت النتائج إلى أن البنكرياس الصناعى الجديد أكثر فائدة من المنتجات المطروحة بالأسواق حاليا بعد تجربته على مجموعة من 12 بالغا من المصابين بالسكر وذلك على مدار اليوم لمدة أسبوع كامل مع مقارنته بالأجهزة التقليدية.

وتحسن بصورة كبيرة مستوى السكر فى الدم ووصل إلى المستوى المتوسط الآمن مع الاستعانة بالبنكرياس الصناعى لدى البالغين وذلك بنسبة 72 فى المائة بالمقارنة بنسبة 53 فى المائة باستخدام أجهزة القياس التقليدية.

وقال رومان هوفوركا مدير وحدة البحث بمختبرات بحوث التمثيل الغذائى فى جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة "تضيف الدراسة الجديدة معرفة عن أداء البالغين ممن لا يقيسون مستوى السكر لديهم بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن الجهاز الجديد لا يقتصر عن سن معينة.

والنوع الأول من داء السكر مرض مزمن سببه تدمير خلايا بيتا فى البنكرياس التى تنتج الأنسولين اللازم لتنظيم مستويات السكر فى الدم لدى الأطفال وصغار السن. وقال باحثون إن الجينات تلعب دورا فى الإصابة بداء السكر لكن الباحثين يعرفون أن هناك عوامل أخرى مهمة مثل النظام الغذائى وغيرها.

والجهاز الجديد مفيد لأنه يتحكم فى ضخ الأنسولين تلقائيا حتى أثناء النوم لأن مستوى السكر قد يرتفع فجأة وبصورة كبيرة ليلا ما يمثل مشكلة خطيرة.

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مصر 365