كل ساعة إضافية على الأريكة تضاعف مخاطر إصابتك بالسكر بمقدار الخمس

قد ترغب فى تجنب الكثير من الجلوس، فى الوقت الذى يحذرك أحدث الأبحاث الطبية بأن كل ساعة من الزمن تقضيها على الأريكة تضاعف بنسبة 22% زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى.

كان الباحثون بقيادة الدكتورة "جوليان فان ديربيرج" فى جامعة ماستريخت بهولندا، قد عكفوا على دراسة وتحليل أنماط السلوك المستقرة وآلية التمثيل الغذائى ومتلازمة التمثيل الغذائى، وذلك عن طريق استخدام جهاز يتم ارتداؤه لإظهار وجود صلة قوية بين أنمط الحياة المستقرة والمرض بين نحو 2,500 متطوع بلغ متوسط أعمارهم 60 عاما.

فقد توصل الباحثون إلى زيادة بنسبة 29% بين الأشخاص الذين قضوا ساعات طويلة على الأريكة فى مخاطر الإصابة بمرض السكر، فى مقابل 22% بين الأشخاص الذين يمارسوا بعضا من النشاط الحركى.