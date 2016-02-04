ميناء الأدبية يستقبل 14 ألف طن زيوت نخيل اليوم قادمة من ماليزيا

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الأدبية يستعد اليوم الخميس، لاستقبال السفينة بوكيم سنغافورة وعلى متنها 14 ألفا و148 طن زيوت نخيل قادمة من ماليزيا والسفينة نور وعلى متنها 4 آلاف طن بضائع عامة قادمة من العقبة، كما يغادر الميناء السفينة سبيرو وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة لاستكمال الشحن.

وعن حركة الملاحة بميناء سفاجا اليوم، من المقرر أن يستقبل السفينة الحرية 1 وعلى متنها 19 شاحنة و11 راكبا، والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 11 شاحنة و11 راكبا، كما تغادر العبارة القاهرة و على متنها 262 راكبا و 17 سيارة و 6 شاحنات .

على جانب آخر، شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 45 راكبا و18 سيارة، والعبارة مسرة وعلى متنها 236 راكبا و13 سيارة و15 شاحنة، والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 55 شاحنة و6 ركاب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 87 شاحنة و87 راكبا، كما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 427 راكبا و15 سيارة و 15 شاحنة، والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10 ركاب.

واستقبل ميناء نويبع اليوم، العبارة ايلة وعلى متنها 216 راكبا و13 شاحنة، والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة.

وكان شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 351 راكبا منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة و9 شاحنات و3 سيارات و1 باص جيت، والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة.

كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 890 راكبا، منهم 585 معتمرا و13 باص عمرة و2 باص جيت و 2 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 43 براد و5 تريلا و500 طرد سمك.