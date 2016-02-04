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محافظ جنوب سيناء: إنهاء مشروع الصرف الصحى بخليج نعمة نهاية فبراير الجارى

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محافظ جنوب سيناء: إنهاء مشروع الصرف الصحى بخليج نعمة نهاية فبراير الجارى محافظ جنوب سيناء: إنهاء مشروع الصرف الصحى بخليج نعمة نهاية فبراير الجارى
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بخليج نعمة نهاية فبراير الجارى، وتجرى أعمال إحلال وتجديد الصرف الصحى لمنطقة خليج نعمة بتكلفة تقديرية تبلغ 15 مليون جنيه، حيث يتم العمل فيها بدون تعطيل لحركة السياحة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات له، أنه يتم إعادة الشىء لأصله يوميًا، بعد الانتهاء من العمل من المشروع على نهاية الشهر الجارى لحل مشكلة الصرف الصحى بخليج نعمة نهائيًا، حيث تم زيادة الأقطار من 8 بوصات إلى 12 بوصة بأطوال تصل إلى 1200 كم، لحل مشكلة الصرف الصحى واستيعاب كميات المياه فى حالة سقوط أمطار غزيرة.

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مصر 365

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