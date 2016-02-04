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وزير القوى العاملة يزور الدقهلية اليوم لتفقد مدينة المنصورة

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وزير القوى العاملة يزور الدقهلية اليوم لتفقد مدينة المنصورة وزير القوى العاملة يزور الدقهلية اليوم لتفقد مدينة المنصورة
يزور اليوم الخميس، الدكتور جمال سرور، وزير القوى العاملة، محافظة الدقهلية، ومن المقرر أن يستقبله المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية، والأمنية بالمحافظة.

وتشمل الزيارة جولة تفقدية فى مدينة المنصورة، وزيارة هندسة حى غرب المنصورة، والغرفة التجارية.

ويشهد مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية، تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن استعدادا لزيارة الوزير.
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